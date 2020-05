Supremacistas en disturbios. La protesta contra el crimen racista cometido contra el afroamericano Georgia Floyd tuvo un sorpresivo protagonista en las calles de Tampa, Florida. Según reportó el periódico Creative Loafing Tampa Bay, un grupo supremacista blanco de extrema derecha llamado The Groypers se infiltró en la manifestación.

Un segmento de video transmitido el sábado por la televisora local WFTS muestra a dos hombres vestidos con camisas hawaianas y uno de ellos con una máscara de payaso gritando el término “Groyper”, que describe dispersamente a los simpatizantes del presentador Nick Fuentes, del podcast “America First”.

Se reportó también que Fuentes estaba presente también en la marcha.

De acuerdo con la Antidefamation League, Groypers son considerados un grupo supremacista blanco, aunque Fuentes toma distancia cuidadosamente de esta descripción y prefiere en su lugar llamarlos “cristianos conservadores”, opuestos a la inmigración incluso legal, la globalización, los derechos de minorías sexuales y el feminismo.

Durante el video, los manifestantes parecían escépticos de Fuentes y le preguntaron qué hacía ahí, a lo que respondió que estaba documentando lo que pasaba.

Meanwhile here in Tampa, it appears some boogalooers got on TV to do a white supremacist chant pic.twitter.com/yPMnktabZ8

— Timothy Burke (@bubbaprog) May 31, 2020