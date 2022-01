Aun la persona más racional tiene por lo menos una superstición. Hay unas cuantas supersticiones comunes, como cruzar tus dedos, que se han vuelto tan inertes que difícilmente nos damos cuenta que las estamos haciendo. La gente ha intentado llegar al fondo de su poder por siglos, y un estudio reciente de la University of Chicago Booth School of Business, encontró que nuestros cerebros tal vez estén programados mentalmente para creer en lo increíble.

La profesora adjunta, Jane Risen, explica: “La gente puede simultáneamente reconocer que, racionalmente, sus creencias en supersticiones son imposibles, pero persisten en su creencia y en su comportamiento, sin importar qué”. Exploramos unas supersticiones comunes, ¡y tal vez te sorprendas de aprender cómo es que empezaron!

Antojos de embarazo y marcas de nacimiento

Ok, esta no es la más usual y nadie está seguro de dónde se originó pero es intrigante. Muchos países comparten la superstición de que si una mujer embarazada no complace sus antojos de embarazo y luego se rasca, su bebé nacerá con una marca de nacimiento con la forma de la comida que ha estado deseando, en el lugar exacto donde ella se rascó. Hmmm

La superstición de los gatos negros

Los gatos negros son una de las supersticiones más comunes. Están por doquier en Halloween, y también todo libro, película, cuento de hadas, etc. sobre brujas incluyen gatos negros. Se cree que esta idea de que el gato negro está asociado con el diablo comenzó en la Edad Media. Con el paso de los años pasaron a ser asociados con la brujería, y se pensaba que las brujas eran capaces de tomar la forma de un gato negro a voluntad.