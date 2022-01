Nuevamente en los supermercados se quedan sin productos por el ómicron

La variante del coronavirus esta causando pánico en los Estados Unidos

“No he encontrado todo lo que he venido a comprar; algunas estanterías estaban vacías”

Supermercados vacíos ómicron. El caos ha vuelto a los Estados Unidos y en esta ocasión es debido a la variante del coronavirus, ómicron, quien a aterrorizado a los ciudadanos por las sensibles perdidas que ha dejado en las últimas semanas. Ahora por el miedo a una nueva pandemia, los supermercados se han visto afectados nuevamente por el virus.

De acuerdo con la Agencia Efe, en algunas tiendas de los Estados Unidos las estanterías se volvieron a vaciar por culpa de la variante del COVID. Lo que más se llevaron y que rápidamente se acabo fueron las frutas, las carnes y los productos de limpieza, esto coincide a que los contagios esta causando bajas de personal de trabajo.

Supermercados nuevamente vacíos por la variante ómicron

En una entrevista la versión de una cliente que acudió este viernes 14 de enero a su tienda más cercana para realizar sus compras cuenta que no encontró todo lo que estaba buscando: “No he encontrado todo lo que he venido a comprar; algunas estanterías estaban vacías, quería ‘kleenex’ y algunas cosas para limpiar, pero no había”.

Dentro del local parecía que había pasado un huracán por la sección de fruta y verdura, y encontrar carne de ternera o pollo era una quimera, aunque sí que había papel higiénico, que brilló por su ausencia al inicio de la pandemia. A unos pocos kilómetros, en otro supermercado del centro de la capital estadounidense las estanterías estaban repletas de productos.