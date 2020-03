Un supermercado de una cadena local de tiendas de comestibles en Pensilvania perderá más de 35 mil dólares en alimentos frescos, al tener que desecharlos luego de que una mujer tosiera deliberadamente sobre ellos, reportan medios locales.

Uno de los establecimientos de Gerrity’s Supermarkets, en la localidad de Hanover Township, en Pensilvania, anunció que destruiría buena parte de la mercancía luego de que una mujer tosiera varias veces en las secciones de productos frescos, carnes y comestibles.

En un primer informe a los medios, la cadena de supermercados aseguró que se desconoce si la señora lo hizo como una broma “muy retorcida”; sin embargo, no quieren poner en riesgo la salud de los clientes, por lo que prefirieron desecharlo todo.

De acuerdo con las primeras estimaciones, el valor de los alimentos desartados –con los cuales la mujer habría tenido algún tipo de contacto– supera los 35 mil dólares, afirma la gerencia de la cadena de alimentos.

“Es una lástima que se desperdicien alimentos y en estos momentos en que tanta gente está preocupada por la seguridad de nuestro suministro de alimentos, es aún más inquietante”, dijo Germar’s Supermarkets, de acuerdo con el canal local 12.

Luego de ser vaciados los estantes, trabajadores del establecimiento los limpiaron a profundidad, para luego volver a abastecerlos, mientras la gerencia investiga si su compañía de seguro tiene cobertura sobre estas pérdidas.

