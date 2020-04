Esta noche quizá tengas la oportunidad de ver la luna más bella del 2020. En medio de la pandemia de COVID-19, con gran parte de la población en cuarentena, la Superluna Rosa hará su aparición.

Según explica la NASA, este fenómeno sucede cuando nuestra luna se acerca a la Tierra un 10% o más, de lo que generalmente lo hace. La Luna no solo estará más cerca de la Tierra de lo habitual, sino que también será una luna llena.

Supermoon: This week’s full moon will be the biggest and brightest of the year https://t.co/bxF2JMg1oO

— Renn Hadley (@MamafogK) April 7, 2020