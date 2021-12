Marvel Comics recientemente dio a conocer un nuevo concepto de Spider-Woman con el personaje en portada, en cuatro patas, con un traje de spandex que impulsó a Slatea llamarlo, “Más una colonoscopia que un disfraz”. Aunque los cómics son conocidos por sus superheroínas hiper sexualizadas, esta portada lo llevó a un nuevo nivel. El lado positivo del asunto es que ha desatado las discusiones necesarias acerca de cómo son retratadas las mujeres y cómo hacer un llamamiento a las lectoras femeninos.

Personajes como She-Hulk, la Viuda Negra y la nueva Ms. Marvel (una adolescente musulmana) son más que caras bonitas. Marvel dice que estos personajes tienen vida rica, familias complicadas y son mucho más que pateadoras de traseros. Es una buena noticia para las niñas que crecen empoderadas por sus superheroínas de cómic favoritas. Como la Wonder Woman de TV, Lynda Carter, dijo de su personaje, “ella es una mujer que no será una víctima… No quiere estar detrás de su tío. De hecho, si tu hombre estuviera haciendo algo sospechoso a sus ojos… le daría una paliza”. Para inspirar a las chicas de todas partes, aquí tienes una lista con nuestras superheroínas favoritas.