Lili Estefan “desprecia” a Shakira y se pone de lado de JLo

Recibe un pastel que representan los vestuarios de JLo en el Super Bowl

Se une a las celebraciones latinas en Estados Unidos por el espectáculo

La famosa conductora Lili Estefan ha dejado claro que tiene una favorita como la ganadora del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl entre Shakira y JLo y ha publicado una fotografía en las redes sociales como prueba.

Durante su programa El Gordo y La Flaca, Lili Estefan subió una fotografía donde le va a dar una mordida a un pastel que representa los vestuarios que usó la puertorriqueña JLo durante el medio tiempo del Super Bowl, espectáculo que compartió con la colombiana Shakira y causaron furor.

Esta fotografía ya ha tenido eco en los seguidores quienes han colgado toda clase de comentarios sobre el hecho y destacan la participación de JLo por encima de Shakira en el Super Bowl.

Las postales pueden verse en la cuenta personal de Instagram de la conductora @liliestefan y que hasta la noche de este martes 4 de febrero prácticamente había alcanzado las 18 mil reacciones de me gusta y superado los más de 130 comentarios, todo esto sobre Shakira y JLo en el Super Bowl.

El mensaje que subió Lili Estefan dice de manera textual: “Un pedazo del #cake de @Jlo nos llegó hoy al estudio, cada capa representaba uno de los cambios de vestuario del #superbowl #2020 a romper la dieta”, dejando de lado a Shakira.

Uno de los primeros comentarios que subió la gente fue el siguiente: “Se nota que en muchas cosas quiso opacar a Shakira o Dios esto se ve y muchos no lo creen”, en relación a la comparación con JLo en el Super Bowl

Una persona más le dijo sobre el espectáculo del Super Bowl: “¿Y porque supones eso? Particularmente creo que Shakira se opacó sola, al usar esa ropa en la que no se distinguía del resto de las bailarinas, usó muy poco maquillaje, que al ser un evento de noche, y lleno de luces debió esmerarse más y por último ese cabello, realmente parecía que salió de la ducha y lo dejó secar al aire, tipo ni lacio ni rizado. Pero en todo esto, que obviamente es mi opinión y nada más, tendría que ver JLo”.

Y otra usuaria le contestó: “Shakira no necesito sobresalir enseñando el fundillo como la viejita de JLo porque ella sí tiene talento y eso lo demostró una vez más”.

Fue entonces que la anterior usuario le respondió: “Y quien está hablando de mostrar más o menos piel, estoy hablando de producirse más para un evento de esta magnitud. Nadie quita que mostró su talento bailando y cantando, pero el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl requiere de más producción. Y por otro que mal te vez expresándote de esa manera de otra mujer”.

Pero otra más lanzó la pregunta: “¿Cuántos instrumentos tocó la señora? El evento era de mostrar sus talentos no su cuerpo.

Además en un momento de su baile se copió exactamente del baile de Beyoncé. Definitivamente que aunque se vista del mejor diseñador y lleve 100 bailarines nunca se va a igualar al talento de Shakira, y eso no me hace hablar mal de ella simplemente es la verdad. Si sos su fan que bien, solamente no te cegues por lo que esta a la vista”.