Página

1 de 4

JLo termina contenta el show del Super Bowl y abraza a JBalvin

Rumbo a su camerino, la cantante se dio tiempo de conversar el artista

Además convivió unos segundos con Bad Bunny tras su participación

Super Bowl Halftime. Tras finalizar el show del medio tiempo del Super Bowl entre los equipos de los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City, la cantante puerorriqueña JLo se dirigió a su camerino, pero en el camino aprovechó para saludar a sus colegas con los que compartió escenario, JBalvin y Bad Bunny, a quien les dio un gran abrazo y cruzó algunas palabras con ellos.

La escultural JLo caminó por un pasillo lleno de personal de seguridad así como de bailarines y el final se encontró con los cantantes con quienes tuvo una agradable atención y de manera efusiva convivió algunos segundos antes de ir a su camerino para descansar y cambiarse tras la presentación que tuvo en el medio tiempo.

Desde que la estrella entró al túnel, ya la empezaba a grabar alguien del personal y a la artista se le vio en todo momento contenta tras su número artístico que cautivó a miles de fanáticos en el Hard Rock Stadium y millones de seguidores en todo el mundo que no perdieron de vista el espectáculo, mismo que compartió con JBalvin.

VER VIDEO AQUÍ

El material videográfico circula en las redes sociales y en una cuenta de Twitter de llamada @entrefamososmx en donde se puede ver el gran ambiente que reinó no solo momentos antes ni durante, sino después, ya que la mayoría de los artistas que participaron terminaron complacidos con su actuación, así como el mismo público.

Desde que comienza el video se observa a JBalvin muy contento al gritar y saltar de gusto mientras ve que se va acercando la cantante JLo y a su lado Bad Bunny un poco menos efusivo, cauto y reservado, pero igual de contento.

Fue cuando en eso la cámara comienza a grabar la salida triunfal de JLo quien se dirige a su camerino, pero mientras camina levanta la manos en un ambiente de fiesta, mientras el personal de seguridad y staff, tanto hombres como mujeres, le aplauden y gritan de alegría, al fondo siguen JBalvin y Bad Bunny.

Luego la escultural JLo saluda a una persona a quien no se alcanza identificar, ella trae en su mano izquierda su ya famoso termo con brillantes que en su interior trae alguna bebida, pero ahora con los motivos del Super Bowl.

Así también luce un espectacular traje plateado y una cabellera impresionante, sigue su marcha hasta encontrarse con JBalvin, con quien compartió escenario y enloquecieron a millones con sus voces y bailes.

PARA VER EL VIDEO DEL SHOW DE MEDIO TIEMPO DÉ CLICK AQUÍ

En un momento de la grabación se escucha que alguien le dice a JLo que estuvo “increíble”, al momento en que abraza a JBalvin e intercambian unas palabras que resultan inaudibles, solo al final del efusivo saludo se oye decir al cantante: “Thank you so much (Muchas gracias)”.

Super Bowl Halftime

Luego tocó el turno de Bad Bunny quien también le dio un cálido abrazo y solo se escuchaban gracias de ambas partes, fue así que JLo se dio un momento para agradecer y dejarse querer por JBalvin y Bad Bunny, dejando en claro que no solo es querida por su público sino por sus compañeros de oficio que pusieron el toque latino en el medio tiempo del Super Bowl.