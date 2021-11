Una niña de 5 años despareció de su casa en Tennessee el pasado 15 de junio

En una entrevista a los padres de la niña, expertos notaron que los padres podrían estar ocultando algo respecto a la desaparición de la menor

Los expertos indicaron que los padres mostraban un “lenguaje culpable”

Una niña de 5 años de edad desapareció de su casa en Beach Creek en el condado de Hawkins, Tennessee, el pasado 15 de junio, pese a que las autoridades no han dicho públicamente que creen que pudo haber ocurrido con la menor, los padres de la desaparecida dicen que creen que fue secuestrada, pero ¿ocultan algo más?

Las autoridades emitieron una alerta Amber para Summer Wells al día siguiente de su desaparición, sin embargo, a medida que el tiempo avanza, han surgido nuevas revelaciones que indican que los padres de la niña pueden estar ocultando algo más.

Señales escalofriantes de que los padres podrían estar ocultando algo

Este jueves, los padres de Summer, Candus y Donald Wells, aparecieron en el programa de Dr. Phil donde ofrecieron la primera entrevista en televisión nacional. Durante el programa, los padres fueron interrogados por los analistas de comportamiento y expertos en lenguaje corporal Scott Rouse y Greg Hartley.

De acuerdo con The Sun, la entrevista de los padres de Summer reveló “signos preocupantes”. Según Donald Wells, Summer había estado plantando flores al aire libre junto a su madre y su abuela, pero regresó sola a la casa para jugar con sus juguetes. “Bajé al sótano y ella se había ido, así que salió por la puerta del sótano, que estaba abierta, y no la hemos visto desde entonces”, dijo Wells, informó The Sun.