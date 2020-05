View this post on Instagram

Quiero compartir con ustedes esta excelente noticia. Me dieron los resultados de la segunda prueba de Coronavirus a la que me sometieron esta semana… Y, gracias a Dios, ¡salí negativo! Ese examen me lo hicieron con un isopo en la nariz. El anterior examen, que era de sangre, para identificar si tenía anticuerpos contra el Coronavirus, me dio positivo, es decir, se supone que ya tuve el virus, pero mi sistema inmunológico lo combatió y lo venció, sin que yo me diera cuenta, pues no tuve ningún síntoma. Mi doctor me mandó a hacer esta prueba para reconfirmar que no hay coronavirus en mi cuerpo. He estado pensando que es probable que me haya contagiado antes de que empezara la cuarentena, cuando estaba trabajando fuera de casa. Lo bueno es que llevo 60 días trabajando desde casa, tiempo en el que me he guardado y me he cuidado mucho, no conviví con otras personas, excepto las veces que tuve que ir al supermercado guardando la sana distancia, yendo a horas en las que había muy poca gente en el lugar, y usando mascarilla y guantes… Por lo que no pude haber contagiado a nadie. Me tiene muy pensativo el hecho de que mucha gente piensa que la pandemia ya se terminó. Veo mucha gente haciendo fiestas y reuniones, gente que sale a la calle sin tapabocas, gente a la que no le importa la sana distancia. Es nuestra responsabilidad como humanidad, el cuidarnos los unos a los otros. Cuando todos nos unamos y entendamos que este es un asunto de todos, será mucho más fácil superar esta etapa de nuestra historia. Por el momento, le pido a Dios que nos dé sabiduría para entender lo que debemos aprender de este desafío.