A un día de protagonizar un escandaloso video en vivo que puso en peligro su estancia en Suelta la Sopa, Carolina Sandoval vuelve a ‘atacar’

‘La Veneno’ Sandoval se desbocó en sus historias de Instagram

A la mamá de a conductora le detectaron Parkinson en fase 2 y eso le provocó un ‘quiebre’ en vivo

A un día de que Carolina ‘La Veneno’ Sandoval protagonizara un dramático momento en una transmisión en vivo en el Instagram de Suelta la Sopa, antes del entrar al aire, lo que no fue permitido supuestamente por no acudir al estudio de televisión, la conductora del programa se atrevió a lanzar ciertas indirectas sobre temas como la honestidad, la amistad y hasta la discriminación.

Justo cuando varias cuentas de espectáculos en Instagram como ‘Chamonic’, ‘Escándalo’ y el periodista Javier Ceriani reportaron el ‘quiebre’ de Carolina Sandoval en plena transmisión improvisada en vivo en la cuenta de Suelta la Sopa, al negársele su enlace como supuesto castigo por no acudir al estudio en vivo, ahora ‘La Veneno’ Sandoval lanza duros mensajes.

En las últimas semanas, Carolina Sandoval había aparecido haciendo enlaces para Suelta la Sopa desde un hotel por terror a contagiarse de coronavirus, pues fuentes cercanas a la conductora, aseguraron que como a su mamá le habían diagnosticado Parkinson en fase 2, ‘La Veneno’ Sandoval estaba tomando todas las medidas de protección debidas para no contagiar a su madre, por lo que ella había decidido no acudir al foro en vivo, dado que se había enterado de varios casos dentro de Telemundo, lo que no ha sido confirmado.

Sin embargo, ante dicha situación, para ponerle ‘un alto’, supuestamente ayer en Suelta la Sopa no pudo conectarse al aire pues se le negó su enlace, por lo que al comunicarle la decisión, se atrevió a realizar una transmisión en vivo explicando entre lágrimas su situación y la de su mamá y dando a entender que desobedecía el volver al foro por lo que no descartaba que fuera a ser castigada o hasta sacada del programa, agradeciendo a la empresa y asegurando que acataría lo que sucediera.

Ahora, uno de sus compañeros, Borja Voces, mandó un mensaje en señal de apoyo a Carolina Sandoval: “Todo mi cariño para mi colega y su mamá. Excelente ser humano y compañera. Ánimo Carolina”.

La sorpresa fue que a través de su cuenta de Instagram, ‘La Veneno’ Sandoval, aún sin confirmar si saldrá de Suelta la Sopa o no, se lanzó con ‘duras indirectas’ que bien pudieran ser interpretadas como para sus compañeros, la producción del programa y hasta la empresa Telemundo…

El primer mensaje habla sobre la honestidad: “La honestidad es un valor el cual se basa en decir siempre la verdad sin importar la situación en la que estés, es llevar la verdad por delante y si cometiste un error, afrontar las consecuencias de este…”, fue el primer texto de Carolina Sandoval, pero más indirectas estaban por venir…