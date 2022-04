A pesar de que la guapa mexicana ganó la corona de ‘Nuestra Belleza Latina’ 2010, ganando 250 mil dólares, afirmando que en ese momento era una suma de dinero con el que ella no contaba y para su sorpresa fue la cantidad necesaria en ese momento para sobre salir su día a día. “En mi vida había visto esa cantidad, obviamente después de taxes fue reducida, pero no importa seguía siendo mucho dinero”, compartió la mexicana. Archivado como: Sueldo televisión Ana Patricia.

“Siento que muchas personas piensan que el trabajar en televisión te hace millonario o te hace rico o piensan que todas las personas que salen al aire como que tienen como estos beneficios o esta soltura económica por el hecho de salir en una televisión y me ha pasado varias veces que lo veo como que lo comentan con otras personas y realmente no todas las personas tienen esa posibilidad”, expresó la copresentadora del programa ‘Enamorándonos’.

Sueldo televisión Ana Patricia. La carismática presentadora de Univisión comparte un secreto que para muchos fue una gran sorpresa, y es que a veces vemos a las celebridades triunfar a través de los medios de comunicación , pero en realidad no conocemos que es lo que tuvieron que pasar para lograr posicionarse en donde se encuentran, por ello la guapísima Ana Patricia revela cual fue el proceso que pasó para ser una de las hispanas más exitosas.

La presentadora de Univisión confiesa cuánto ganaba en sus inicios en NBL

De acuerdo con People en Español, luego de eso la copresentadora de ‘Enamorándonos’, reveló cual era el sueldo fijo que ella recibía luego de llevarse la corona de ‘Nuestra Belleza Latina’ y continuar como presentadora del mismo programa, afirmando que era tan poco lo que ella recibía que no podía cubrir ni siquiera una simple renta.

"Obviamente ese es un dinero con el que yo no contaba y ya para mí era más que suficiente para vivir, para ayudar a mi familia en México y lo que me fueran a pagar aparte para mí era más que suficiente y era 577 dólares a la quincena, o sea tú te pones a ver no te alcanza ni para una renta", reveló la presentadora de Univisión.