La mexicana Alejandra Espinoza contó una experiencia con su suegra

El trato que tiene con la mamá de su esposo no siempre fue tan cordial

La presentadora y actriz habló de una situación vivida con su suegra La presentadora de televisión y ahora actriz Alejandra Espinoza ¿odia a su suegra? Para muchos es sabido que la relación entre las nueras y las mamás de los hombres es bastante tensionante y más cuando las señoras tienden a meterse en los asuntos de una pareja, algo que le sucedió a la mexicana y lo contó. Alejandra Espinoza estuvo como invitada en un podcast de Pitaya FM mismo que reprodujo en una parte la cuenta de Instagram ‘Univisión Famosos’, donde la mexicana narró una experiencia complicada con su suegra y es que la mamá de su esposo se la ‘puso difícil’ al principio de la relación. Alejandra Espinoza ¿peleada con su suegra? “Chocábamos en un principio porque teníamos una manera de ser muy similar, entonces había como que un roce, yo sentía que yo no le caía como que muy bien al principio de la relación”, comenzó diciendo Alejandra Espinoza sobre la forma en que batallaba con su suegra al principio de su noviazgo con su actual esposo. Y es que la mexicana dio un gran consejo a las mujeres que tienden a tener una relación complicada con sus suegras, por lo que no dudó en recomendarles que establezcan límites desde un principio para que las mamás de sus parejas no se crean con el derecho de opinar y meterse en las decisiones de la pareja.

¿La suegra de Alejandra Espinoza se mete en la relación con su esposo? La suegra de Alejandra Espinoza es la señora Doña Nydia Ramos y la relación de Alejandra Espinoza con su actual pareja Aníbal Marrero llega a cumplir este 2022 nada más y nada menos que 11 años, por lo que con toda tranquilidad pudo solucionar los problemas que en un principio tuvo con la mamá de su esposo. En el podcast, la mexicana precisó: “Tienes que poner límites, tienes que poner límites de lo que tu aguantas, de lo que estás dispuesto a aguantar y de lo que no estás dispuesto a aguantar, si algo no te gusta dilo, dilo tú y si a lo mejor no tienes la forma más respetuosa de hablar, díselo a tu pareja, que le diga, yo así lo hacía”, comentó entre risas.

Alejandra Espinoza no tenía mucha confianza con su suegra Y es que al inicio de su relación con Aníbal, la mexicana Alejandra Espinoza pasó por lo que todas las mujeres: no tener confianza con su suegra y eso complicaba mucho la situación: “Yo así lo hacía al principio porque yo no tenía mucha confianza con mi suegra y si había algo que no me gustaba yo siempre le decía a Aníbal ‘dile a tu mamá queeee’…”, expresó. Otra de las recomendaciones que dio la ahora actriz es que en cuanto a los permisos y situaciones con los hijos, en este caso su hijo Mateo también aprendan a escoger mejor las batallas sobre lo que es malo y no tanto, para no caer en problemas con los papás de los maridos.

El niño de Alejandra Espinoza fue también motivo de ‘problema’ con su suegra “Hay muchas cosas que no hago con el niño y que cuando está con mis suegros, ellos hacen con el niño, qué se yo, por ejemplo a mi no me gusta que Mateo coma donas o consuma cosas así, especialmente en las noches, entonces si de repente le dan, yo esas cosas que van en contra de lo que yo quisiera se los permito”, comentó la presentadora. La relación entre Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero se formalizó en boda desde 2011 y las cosas han ido cambiando paulatinamente, a tal grado que ahora se llevan mejor y ya están establecidos los límites que la suegra de la famosa puede cruzar y cuales no respecto a su convivencia con ellos y su nieto.

¿Cómo van las cosas actualmente entre la mexicana y su suegra? Para fortuna del esposo de Alejandra Espinoza, las cosas mejoraron con el tiempo y según palabras de la mexicana, la relación que tiene con su suegra es mucho mejor ahora: “Ahorita tengo una excelente, excelente relación con mi suegra pero sí siento yo que si a lo mejor en un principio no hubiéramos puesto límites, a lo mejor la historia sería otra”. Por lo anterior, la actriz dio esa recomendación a todas las personas que están atravesando por una difícil relación con las mamás de sus esposos: “Hay que poner límites siempre siempre, nunca permitan que su suegra ni nadie sobrepase su autoridad ante sus hijos y también yo creo que la importancia es la comunicación que hay entre pareja para que este tipo de problemas se eviten”, manifestó.

Está lista para debutar con un protagónico en una telenovela Actualmente, Alejandra Espinoza está lista para dar la sorpresa como protagonista de telenovela en ‘Corazón Guerrero’ junto a Gaby Spanic, Gonzalo García Vivanco, Altair Jarabo y un gran elenco, y a través de su cuenta de Instagram compartió su sentir ante los comentarios de la gente debido a su faceta como actriz. “Obviamente siempre va a haber comentarios buenos, comentarios malos, pero yo soy una persona que he trabajado desde los 16 años y que a mí absolutamente nada de lo que tengo me lo han regalado, entonces yo voy a hacer mi mayor esfuerzo”, comentó muy orgullosa del papel que está haciendo como actriz. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ALEJANDRA ESPINOZA HABLANDO SOBRE SU SUEGRA

¿Las grabaciones de su telenovela no le mermarán su salud a Alejandra Espinoza? Alejandra Espinoza tuvo problemas de salud a finales de 2021 que la llevaron hasta el hospital y ahora con las grandes jornadas de grabación de la telenovela ¿enfrenta una presión que podría comprometer su estado físico? La mexicana no dudó en dejar claro que todo es cuestión de acostumbrarse: “Nunca había experimentado de verdad el trabajo de esta manera porque yo siempre trabajo por temporadas y casi siempre son los fines de semana. Yo sé que obviamente hay gente que trabaja 8 horas al día y es parte de su vida, yo nunca lo había experimentado, por eso se me hace difícil, pero, sin embargo, estoy muy contenta, la verdad estoy muy feliz”, dijo. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.