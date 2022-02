Si eres una de las muchas mujeres que gotean agua en vez de resplandecer, saber cómo sudar menos podría cambiarlo todo. Aunque todas están en una misión para no sudar con el clima cálido y húmedo o bajo situaciones estresantes, no te olvides que un poco de transpiración es bueno para ti. De hecho, un estudio reciente encontró que quizá quieras omitir el desodorante unos días cuando te sientas particularmente alegre.

El investigador principal del estudio, el científico psicológico Gün Semin de la Universidad de los Países Bajos de Utrech, informa: “Nuestro estudio mostró que estar expuesta al sudor producido por la felicidad induce a un simulacro de felicidad en los receptores…en una forma, la felicidad causada por sudor es algo así como sonreír—es infecciosa”. ¡Así que incluso puede que no necesites saber cómo dejar de sudar mucho! Sin embargo, ya que podemos producir sudor hasta un cuarto del día, y la mayoría de las damas preferiría brillar en vez de los montones de líquidos, aquí hay 10 tips en cómo sudar menos.

1. Usa antitranspirante

El nombre lo dice todo. No debe ser confundido con desodorante. El antitraspirante no solo disfraza el olor, contiene iones de aluminio que hacen que las células dejen de producir sudor. Interesantemente el antitranspirante funciona mejor si lo aplicas en la noche, para que tenga tiempo de hacer su magia, aunque quizá necesites aplicarlo de nuevo en la tarde. Esta opción no es para todos ya que el aluminio ha sido relacionado con enfermedades como Alzheimer y cáncer de mama. Aunque el jurado aún está deliberando, tal vez quieras ir por el lado de la precaución si estás en riesgo.

2. Usa fibras naturales para sudar menos

Usa telas que estén hechas de fibras naturales como algodón o lino, y busca telas sueltas y que no se ajusten tanto. Los tejidos apretados-densos y sintéticos no dejan respirar a tu piel. Quizá ya has notado que algunos poliésteres tienden a retener los olores.