Las plantas suculentas almacenan agua en sus hojas para que puedan sobrevivir en condiciones secas y la mayoría de las variedades son fáciles de cuidar, lo que las hace ideales para aquellas que no son muy hábiles con las plantas pero sueñan con iluminar la casa con un poco de verdor. Incluso hay una pared de plantas suculentas adornando los cuarteles de The Honest Company. Jessica Alba recientemente dijo a More porque ella insiste en esto a pesar de las objeciones de su director de finanzas diciendo: “Necesitamos algo vivo. No podemos solamente tener pinturas bonitas. Así que cuando él dice, ‘¿de verdad necesitamos plantas suculentas vivas’? Le digo ‘sí, sí necesitamos’”.

Y si crees que las plantas suculentas son aburridas, ¡piensa de nuevo! Hay una gran variedad de formas y colores e incluso muchas tiene flores. Una de las cosas más importante a saber sobre el cuidado de las plantas suculentas es que necesitan mucho drenaje, así que asegúrate de usar tierra hecha específicamente para suculentas.