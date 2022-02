“¿Te gustó la tortilla de huevo mi amor?… creo que no te comiste la otra mitad”, es lo que se escucha decir a Pamela Silva mientras recoge del piso un pedazo de comida para volver a ponerla en el plato de su bebé Ford, ante la mirada atónita de sus seguidores quienes no daban crédito a dicha acción.

Rápidamente las personas que vieron el video de Pamela Silva en el Instagram de ‘Univisión Famosos’, se pusieron a comentar sobre su acción: “Se necesitan defensas”, “Si no quieres exponerte a la crítica, no publiques”, “La gente si jode deje que la gente críe a su bebé como le da su gana”, “Ahora resulta que son muy higiénicas y en el rancho con el mosquero tierra y cuánto hay comían”.

La identidad del papá del bebé de Pamela Silva

Hace unos meses, el bebé de Pamela Silva cumplió su primer año de vida y la presentadora lo celebró con una bella fiesta en compañía de sus seres queridos, sin embargo llamó la atención que aún no presenta la identidad del papá del niño, ¿será que lo quiere guardar para que no lo critiquen?

Lo cierto es que Pamela Silva se encuentra más tranquila sin su ex marido, con el que muchos dijeron que ya no estaba cómoda y aunque la tacharon de ‘infiel’, ahora está más enfocada en su vida de mamá y su vida de pareja no la comparte demasiado, pues tal vez aprendió la lección y no deja que nadie se meta. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE PAMELA SILVA RECOGIENDO LA COMIDA DEL PISO