La mente de nuestros chicos

Además, necesitas explicarles lo básico de una situación, ya que se relaciona con tus hijos. Margret Nickels,Ph.D., directora del Erikson Institute Center for Children and Families, explica que: “Los niños perciben que todos las cosas pasan cerca”, así que necesitas ayudarlos a comprender en dónde está ocurriendo algo en relación con tu familia y tu vida. “Usa un mapa para darle una mejor perspectiva”.