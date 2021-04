La última inmersión fue a unos 96 kilómetros (60 millas) al norte de la isla turística de Bali, aunque no había pruebas definitivas que conectaran la mancha con el submarino, indica AP. Se estima que el submarino tendría oxígeno hasta las 3 de la madrugada del sábado.

Varios países vecinos se preparaban para sumarse a la compleja operación. El KRI Nanggala 402, un submarino diésel, no realizó un reporte programado durante unas maniobras el miércoles. Las autoridades reportaron una mancha de aceite y olor a combustible diésel cerca de donde había comenzado su última inmersión.

Encuentran ‘raro’ objeto no identificado

Según dijo a la prensa el jueves el jefe del Estado Mayor de la Armada indonesia, el almirante Yudo Margono, los rescatistas encontraron un objeto no identificado con un alto magnetismo en la zona, que las autoridades esperaban fuera el submarino.

La mayoría de los submarinos se destruyen si bajan más de 200 metros, debido a la presión sobre su casco, explicó Ahn Guk-hyeon, empleado de la firma surcoreana Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. para The Associated Press.