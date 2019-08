“Justo después de las 10.00 (CT) falleció otra víctima. El total ahora es 22”, informó la Policía de El Paso en su cuenta de Twitter.

El mensaje fue difundido justo una hora después de confirmar el deceso de otro de las personas heridas durante el ataque.

“(Nos resulta) triste informar de que el número de muertes aumentó en una. Una víctima falleció esta mañana en el hospital”, informó el cuerpo de policía de El Paso en su cuenta de Twitter.

Sad to report that the number of fatalities increased by one. Victim passed early this morning at the hospital.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 5, 2019