Desde que ha sido jueza del reality show de ‘Así se Baila’, los atuendos que utiliza y la manera en que la visten, Adamari López causó sensación por su look de mujer de 30 años, veinte menos de los que en realidad tiene y el maquillaje en gran parte ‘hace milagros’ en la ex de Toni Costa.

El rostro de la conductora de ‘Hoy Día’ provocó conmoción al verse sin maquillaje

“Wait a minute, who are You? (Disculpa un minuto, quién eres tú?)”, es lo que se puede escuchar en el video de Adamari López haciendo un close up a su rostro con ojeras, arrugas, brillo, espinillas y las imperfecciones propias de una persona común y corriente, lo que la hace ver más empática con todos sus seguidores.

Sin embargo, al instante cambia de ‘su verdadera cara’ a la de jueza del reality show y conductora de ‘Hoy Día’ donde siempre tiene que lucir presentable, impecable y regia con mucho maquillaje que le quita muchos años de encima y la hace ver como una modelo espectacular.