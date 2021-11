Y es que el boxeador pidió a su familia no preocuparse antes de una pelea, pues si su destino es morir arriba del ring de box, que así sea, pues se iría de este mundo haciendo lo que más le gusta, sin embargo, tiene el ritual bastante duro y fuerte de despedirse de sus seres queridos, por si no llega a salir con vida del encuentro.

“Yo siempre me despido de mi familia”, dice el Canelo Álvarez a Jorge Ramos ¿piensa en la muerte?

“Vas a hacerlo feliz, uno no piensa en eso (la muerte), pero yo siempre me despido de mi familia, porque uno no sabe si va a bajar o no (del ring)”, dijo ‘Canelo’ Álvarez muy tranquilo sobre sus momentos previos a las peleas, pero Jorge Ramos insistió en que era un ritual fuerte antes de boxear.

“Al final de cuentas lo que les digo es que no se preocupen porque voy a morir feliz, porque es lo que amo”, contestó asegurando que no le teme a la muerte arriba del cuadrilátero, pero sí le preocuparía lo que suceda con su hija y su esposa si le llegara a pasar algo y dejarlas solas.