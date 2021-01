“En un año que estuvo lleno de traición y basura, me dio algo incluso más que el dinero. Fue paz y saber que la gente sigue siendo leal y amable”, dijo Jennifer.

El oficial de policía donó su cheque de 1,800 dólares a Conscious Community Cafe and Co-op, el restaurante de Webster.

“Lo que estaba viendo cuando regresé no era lo que era cuando me fui. Cuando llegué a casa, exactamente el mismo póster de la película que vi antes de irme todavía estaba en la pared”, dijo Morefield en una entrevista a KOHK Fox 25 .

“La gente en 2020 se olvidó de dar porque estaban muy ocupados preocupándose por mí, por sí mismos, por su propia conservación, y supe en ese instante que Dios no quería que me quedara con el dinero. Tenía que compartirlo y él me bendijo por hacer eso”, dijo Webster a Fox 25 News.

Morefield y Webster han impulsado el reto ‘Stimulus Challenge’ en su ciudad para animar a otros residente a que donen sus cheques de estímulo a negocios y empresas locales en el caso de que ellos no necesiten el dinero.

Morefield indicó que espera que el reto crezca y se expanda no solo en Oklahoma.

“Realmente estamos tratando de impulsar este reto ‘Stimulus Challenge’ para que la gente realmente salga, salga de su casa y ayude a sus comunidad en estos tiempos difíciles”.

Esta no es la primera iniciativa para donar los cheques de estímulo. En abril de 2020, la Reverenda Tamara Torres McGovern y Wendy Blackwell-Moore, de Maine, lanzaron la campaña Pledge My Stimulus, con la intención de motivar a la gente a donar todo o parte de su ayuda federal.