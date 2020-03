Stay at home order. Las autoridades de Virginia, Maryland, DC y Florida han dado la orden a sus habitantes de permanecer en casa ante el avance del coronavirus, como una medida para tratar de evitar su propagación en mayor proporción, así como lo están haciendo en otras partes de Estados Unidos, de acuerdo a información que se publica en los portales de Fox News y The Hill.

Según The Hill, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, al igual que sus homólogos de Virginia y Maryland, decretaron la orden a sus ciudadanos de permanecer en casa.

Estas acciones restrictivas se deberán respetar en la zona sur de Broward, Miami-Dade, Palm Beach y Monroe, en Florida, al menos hasta el mes de mayo.

De acuerdo a Fox News fueron los propios mandatarios estatales de Virginia, Ralph Northam y de Maryland, Larry Hogan, quienes dieron a conocer la orden emitida a los ciudadanos de quedarse en casa, para de alguna manera evitar en mayor medida el contagio del coronavirus, como se ha visto en otras partes como Nueva York.

En el portal se informa que las autoridades de Virginia encabezadas por su gobernador comunicaron de manera textual: “La medida ordena a todos los virginianos que se queden en casa, excepto en circunstancias extremadamente limitadas”.

En la orden se establece que los ciudadanos pueden salir cuando necesiten hacer un viaje de extrema importancia, o para que reciban atención médica, así como hacer algunas compras como víveres, pero solo para esas situaciones que se consideran de manera muy limitada.

Las órdenes de quedarse en casa deberán aplicarse a partir de las 8:00 de la noche en Maryland y en Virginia a las 11:59 de la noche de este martes 31 de marzo, de acuerdo a lo que se publica en el portal de Fox News.

El gobernador de Maryland fue muy claro en su orden al informar que ningún ciudadano debería estar en la calle, a menos que fuera muy necesario o tuviera que hacer una labor muy necesaria.

El coronavirus ya ha causado 51 muertes en la región, con un total de 2 mil 840 casos confirmados.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, y el de Virginia, Ralph Northam, y la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, publicaron esta orden cuando en el país los contagios por el coronavirus ya suman 160 mil y los fallecidos se acercan a la cifra de 3 mil.

Desde el pasado miércoles, Washington D.C., la capital de Estados Unidos, había decretado una cuarentena que incluía el cierre de los negocios no esenciales como peluquerías, gimnasios, tiendas de ropa, teatros, guías turísticas, discotecas, bares y restaurantes.

Además de supermercados, farmacias y centros de salud, por ahora siguen abiertos bancos, licorerías, clínicas veterinarias, guarderías, talleres mecánicos y tiendas de bicicletas, entre otros negocios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recomendado mantener estas medidas al menos hasta finales de abril, aunque son las autoridades estatales y locales quienes tienen la última palabra.

I have enacted an executive order which institutes a Stay at Home directive. No Marylander should be leaving their home unless it is for an essential job or for an essential reason, such as obtaining food or medicine or seeking urgent medical attention: https://t.co/U4DOZIvsTW pic.twitter.com/jTioU46jRu

— Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) March 30, 2020