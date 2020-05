La directora de salud pública del Condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, señaló este martes que la orden de stay at home (permanecer en casa), que vence este viernes, “se extenderán con toda seguridad” por otros tres meses, a menos que haya un “cambio dramático” en la propagación del brote, informó la agencia de noticias EFE.

Las advertencias de Bárbara Ferrer fueron hechas durante una reunión de la Junta de Supervisores del condado para evaluar el trabajo realizado en la contención de la pandemia y se publicó en varios portales de internet.

A menos que haya un “cambio dramático” en la propagación del coronavirus en el condado, la zona más afectada en California por el brote, “no hay forma de que podamos ver de que no necesitamos continuar con un conjunto de restricciones”, zanjó Bárbara Ferrer.

Breaking: Los Angeles County’s stay-at-home orders will “with all certainty” be extended for the next three months, Los Angeles County Public Health Director Barbara Ferrer acknowledged during a Board of Supervisors meeting on Tuesday https://t.co/jswRcZ5FkS

