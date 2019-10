Página

El último tráiler de “Star Wars: The Rise of Skywalker” se estrenó el lunes, y ofreció un fugaz vistazo de la difunta Carrie Fisher como la princesa Leía mientras abraza a Rey, interpretada por Daisy Ridley.

Ver esta publicación en Instagram Remembering our princess, our general, and our everlasting rebel. ❤️ Una publicación compartida de Star Wars (@starwars) el 21 Oct, 2019 a las 7:00 PDT

“Recordando a nuestra princesa, nuestro general, nuestra eterna rebelde”.

El avance se apegó en lo general al tono elegíaco típico de un episodio final. “The Rise of Skywalker”, que debuta en salas el 20 de diciembre, es la última entrega de la saga de nueve partes de Skywalker. Incluso C-3PO luce nostálgico al decir: “Un último vistazo a mis amigos”, presumiblemente antes del clímax de la cinta.

En esta imagen del 12 de abril de 2019, de izquierda a derecha Stephen Colbert, J.J. Abrams, Kathleen Kennedy, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo y Naomi Ackie participan en el panel de “Star Wars: The Rise of Skywalker” en el primer día de Star Wars Celebration en la Wintrust Arena de Chicago. (Foto by Rob Grabowski/Invision/AP, Archivo)

Desde luego, “Star Wars” está a años luz de finalizar. Ya se desarrollan varias nuevas trilogías. La serie “The Mandalorian” se estrenará pronto por Disney Plus, el nuevo servicio de streaming de Disney.

El tráiler del lunes coincide con el inicio de la venta de boletos. Atom Tickets señaló que “Skywalker” vendió más entradas en la primera hora que cualquier otra cinta en los siete años de historia de la compañía.

“La saga terminará, la historia vivirá para siempre. Mira el último tráiler de #StarWars:#TheRiseOfSktwalker en cines el 20 de diciembre”.

“Descubre el nuevo poster de @StarWars: #TheRiseOfSkywalker”.

Ver esta publicación en Instagram In 2 months, see Star Wars: #TheRiseOfSkywalker. Una publicación compartida de Star Wars (@starwars) el 20 Oct, 2019 a las 9:20 PDT

¡Podrás ver la película en poco menos de dos meses! ¡Inició la cuenta atrás!

El último tráiler de Star Wars: The Rise of Skyealker

Si no lo has visto, pero te mueres de ganas, aquí tienes el último tráiler que se estrenó el lunes 21 de octubre.