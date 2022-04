Stacey Abrams, primera invitada a la serie The New Face of Georgia

Una nueva iniciativa unió a tres importantes medios de noticias en Atlanta.

The New Face of Georgia es un nuevo espacio de The Ethnic Media Collaborative.

La candidata Stacey Abrams fue la primera invitada especial a la serie.

La candidata demócrata a la Gobernación de Georgia, Stacey Abrams, fue la primera invitada especial a la recién lanzada serie The New Face of Georgia, liderada por la recién formada Ethnic Media Collaborative, una suerte de espacio de entrevistas a destacadas personalidades del Estado, transmitido en vivo por las redes sociales.

En un evento único en su tipo, los líderes de los medios de tres de las comunidades étnicas de color de más rápido crecimiento se han sentado con la candidata Stacey Abrams para discutir temas importantes para las comunidades afroamericana, asiática americana e hispana, frente a un grupo selecto de invitados.

The New Face of Georgia

Los panelistas de este primer capítulo de la serie son Li Wong, director ejecutivo/editor de Georgia Asian Times; Janis Ware, editor de The Atlanta Voice y René Alegría, presidente y director ejecutivo de Mundo Hispánico, quienes hablaron con la líder Abrams sobre sus pensamientos sobre el emergente “The New Face of Georgia”.

Mundo Hispano Digital Network, The Atlanta Voice y Georgia Asian Times recientemente unieron fuerzas para establecer The Ethnic Media Collaborative, con el objetivo de unir a las comunidades de color de Atlanta para tener un impacto en el panorama económico y político que afecta a la población rica, diversa y creciente de Atlanta.

Colaboración entre medios

Esta colaboración es la primera vez que los editores de publicaciones de medios étnicos han decidido asociarse por el bien de la gente de Georgia. Con el aumento de la población de personas negras y mestizas en el área metropolitana de Atlanta, The Ethnic Media Collaborative quiere asegurarse de que la información y las oportunidades estén disponibles para todos.

Este primer evento es uno de los muchos planeados para llevarse a cabo a lo largo del año.