Gracias al universo por encontrar un alivio para el SPM (Síndrome pre menstrual) porque hay veces que parece que ser una mujer… apesta. Quizás no todo el tiempo pero, a veces, ser una chica es un infierno. Como, digamos, durante el parto… y durante esa semana cada mes cuando es mejor que no te metas con nosotras. Sí, hablamos de nuestros “días” o, más específicamente, el infierno que viene con ellos conocido como SPM. Aunque que no todas las mujeres sufren los calambres, el mal humor y la distensión abdominal, según la revista Health, “Aproximadamente el 85% de las mujeres manifiestan tener, por lo menos, un síntoma cada mes”.

Si eres una mujer, probablemente lo has experimentado. Si eres un hombre, has visto lo feo que puede ser. Como Roseanne Barr dijo una vez, “las mujeres se quejan del SPM, pero creo que es el único momento del mes en que puedo ser yo misma”. Pero escuchen caballeros, ¡hay buenas noticias! Aunque que la mayoría de nosotras no podrá ser completamente feliz hasta que un hombre tenga que sufrir las contracciones de parto, hay algunas maneras en que puedes ayudar en “esos días”. Posiblemente no puedes curar los calambres o hacernos sentir flacas en vez de hinchadas, pero puedes ayudar con un poco. Y oye, le harías la vida más fácil también. Aquí hay 12 cosas que puedes hacer para aliviar los síntomas del SPM y hacerlo un poco menos molesto para todos los involucrados.