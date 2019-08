Página

El Presidente Trump vuelve a dar de qué hablar en redes sociales: “Soy el elegido” ¿qué opinas de lo que dijo ahora?

Las tres palabras que incomodaron a la comunidad judía en Estados Unidos

Una vez más, el Presidente Donald Trump vuelve a ser blanco de las críticas en los medios locales e internacionales, luego de que hiciera una serie de comentarios en los que se refirió a la comunidad judía demócrata en Estados Unidos como “desleal” y al decir “soy el elegido”

De acuerdo con información proporcionada por CNN, la polémica se desató cuando Trump se encontraba en medio de una entrevista donde era cuestionado acerca de la problemática actual entre Estados Unidos y China; cuando uno de los reporteros le hizo una pregunta, el presidente miró a los cielos y dijo: “Soy el elegido”.

El portal NBC asegura que el Presidente actual de los Estados Unidos hizo hinacpié en que las anteriores administraciones habían ignorado durante muchos años las prácticas realizadas por el gobierno Chino en cuanto al comercio, diciendo a los reporteros que se encontraban en la Casa Blanca en ese momento que: “Esta guerra comercial no es mía, es una guerra comercial que debió haber ocurrido desde hace mucho tiempo”, “Alguien tenía que hacerlo, así que me estoy encargando de China, me estoy encargando de China en cuanto al comercio, y ¿saben una cosa? Estamos ganando.”

Trump continuó su declaración diciendo: “La gente fue la que me puso aquí. La gente me puso aquí para hacer un gran trabajo. Y eso es lo que estoy haciendo.”

Sin embargo, quizá las declaraciones que más llamaron la atención del público fueron aquellos publicados en una serie de comentarios publicados en la cuenta de twitter del Presidente Trump, donde hace referencia al apoyo con el que cuenta por parte de la comunidad de Israel.

En ellos, responde a Wayne Allyn Root, quien escribió que “El pueblo judío de Israel lo ama como si fuera la segunda llegada de Dios”; asimismo, declaró que “El presidente Trump es el mejor presidente en la historia para los judíos y para el pueblo de Israel, no solo para Estados Unidos, él es el mejor presidente de la historia para Israel…y la gente en Israel lo adora.”, a lo que Trump respondió: “Gracias Wayne Allyn Root por sus amables palabras.”