Los investigadores ejecutaron tres órdenes de allanamiento en casas del área y se recuperó al menos una pistola. La fiscal de distrito del condado de Sacramento, Ann Marie Schubert, señaló en un comunicado que Martin no había sido arrestado por cargos de homicidio.

De acuerdo con The Sun, el cantante subió videos a su cuenta de YouTube. Conocido como “Dredamacc”, Dandrae Martin posteó una canción llamada “Speaking on Me”. El video musical de dicha canción ‘relacionaría’ a Martin con el tiroteo del cual ahora está acusado.

En polémico video del cantante aparecen armas

Según lo reportado por The Sun, el video de “Speaking on Me” muestra a un hombre cargando una arma semiautomática. Sin embargo, no quedó comprobado que sea Dandrae Martin quién empuña el arma en este, ni otro video dónde aparece un sujeto en la misma situación.

La policía dijo que el cantante no ha sido acusado de homicidio, sin embargo el rapero si ha tenido roces con la ley en ocasiones anteriores. En 2014 se declaró culpable de violencia doméstica, de acuerdo con registros judiciales obtenidos por el diario británico.