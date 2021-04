Mensajes de Noah Green antes del ataque al Capitolio

“Estaba en el camino correcto y todo lo que había planeado estaba comenzando a existir. Requirió muchas horas, mucho estudio y ejercicio para mantenerme equilibrado mientras experimentaba una serie de síntomas preocupantes a lo largo del camino (creo que son efectos secundarios de los medicamentos que estaba tomando sin saberlo) ”, escribió el pasado 17 de marzo, según The New York Post.

“Sin embargo, el camino se ha frustrado, ya que Allah (Dios) me ha elegido para otras cosas. A lo largo de la vida me he fijado metas, las he alcanzado, me he fijado metas más altas y luego me han exigido que sacrifique esas cosas ”, se leía en la publicación eliminada por Facebook.