“Se puede ver a un carro que para frente al Motel, una persona se acerca o sube al carro (tiene la apariencia de ser Debanhi). Cómo no vio esto la Fiscalía?. Es una imagen fundamental…”, escribió ayer @MarcosYorke, usuario radicado en Paraguay, lo anterior difundido por la Agencia Reforma.

Sospechoso del caso de Debanhi Escobar rinde declaraciones

Además, añadió que todas las personas que aparecen en los videos en un rango de 8 horas, ya han sido llamadas y se encuentran en la investigación. La Fiscal Especializada en Feminicidios del Estado aseguró ayer que ya se entrevistó a la persona que conducía el auto que llegó al Motel Nueva Castilla la madrugada en que Debanhi Escobar fue vista por última vez.

Sin embargo, no se dieron detalles ni más información sobre el caso, detalló Reforma. La Fiscal Griselda Núñez indicó que se encuentran en proceso de corroborar la información obtenida en la entrevista, pero no detalló si la persona que subió al vehículo era Debanhi o no. Archivado como: Sospechoso caso Debanhi interrogado.