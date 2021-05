Los funcionarios no dieron a conocer su nombre por temor a poner en peligro otras investigaciones relacionadas, según Simmons. Se había acercado a su objetivo hace dos semanas y la hizo sentir incómoda, dijo el alguacil. “Nunca volverá a estar libre para hacer esto”, dijo Simmons. “Nuestra preocupación era que este no era su primer intento”.

Video mamá de Dulce María: “Hay mucha gente que me juzga”

La mamá de Dulce María dijo en la entrevista que que lamenta haber dejado que su hija se fuera de su vista. “Me da malos recuerdos porque me gustaría poder volver al tiempo y venir con ella al parque y no dejarla sola”, dijo. Alavez Pérez agregó que la comunidad la ha apoyado durante el último año, pero ha habido muchas críticas.

Dice que no tiene nada que ocultar y seguirá hablando hasta que su hija regrese a casa. “Estoy agradecida por ellos porque no mucha gente está ayudando a mi familia, apoyándonos, buscando a Dulce”, dijo. “Hay mucha gente que me juzga a mí, a mi familia, y dice que tenemos algo que ver con eso, pero que no tenemos nada que ver con eso”. Archivado como: sospechoso de secuestro.