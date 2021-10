Hallaron más que alcohol dentro del auto del sospechoso de DUI

En el accidente resultó herida la pequeña Abigail Douglas, que según la Policía Estatal de Luisiana murió a pesar de llevar puesto el cinturón de seguridad, acotó Fox 8. Tras el arresto inicial de Wendell Lachney, se le acusó de ser sospechoso de conducción negligente en primer grado, operación temeraria, posesión de parafernalia de drogas, posesión de marihuana y cargos de contenedor abierto, precisó el reporte.

“Ella no eligió dejarnos; tú nos la quitaste. TÚ elegiste matarla cuando elegiste destrozarte. TÚ elegiste matarla cuando te pusiste al volante mientras estabas destrozado. TÚ elegiste matarla cuando accionaste tu combustible y chocaste contra mi indefensa hija a 75 millas por hora”, escribió Sara Douglas, quien también sentenció: “espero que estés leyendo esto en alguna parte. Espero que encuentres una pizca de decencia en tu cuerpo empapado de alcohol. Entrégate. Haz lo correcto. Haz lo moral. Pide disculpas. Arrepiéntete. Sufre las consecuencias de TUS acciones. Estaré en cada audiencia. Abogaré por la retribución hasta que mi cuerpo se vuelva gris y marchito. No descansaré. No voy a detenerme. No puedo detenerme hasta que haya justicia por Abby”.