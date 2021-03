Sospechosa en el asesinato de Vanessa Guillén busca anular su confesión

El abogado de Cecily Ann Aguilar pidió eliminar la confesión

Está acusada de ayudar al sospechoso en el violento asesinato

Abogado de Cecily Ann Aguilar, sospechosa en el asesinato de Vanessa Guillén busca anular su confesión sobre la brutal muerte de la soldado latina en 2020 en una base militar en Texas. Aguilar es novia del presunto asesino de Guillén, Aaron David Robinson.

Según documentos judiciales obtenidos por Efe, y presentados este miércoles, el abogado de la joven considera que las pruebas en contra de su cliente fueron obtenidas de manera “ilegal” y que sus declaraciones se produjeron en un interrogatorio llevado a cabo el 30 de junio de 2020 sin que se le informara de sus derechos.

¿Sospechosa y novia del presunto asesino busca ‘salvarse’?

Cecily Ann Aguilar, de 22 años, está acusada de ayudar al sospechoso en la disposición de los restos de la soldado, Vanessa Guillén que fue descuartizada, quemada y sus restos fueron escondidos y enterrados en el campo, señala Efe.

“Los agentes no leyeron a Aguilar sus derechos ‘Miranda’ al comienzo de la interrogatorio. No le dijeron que nada de lo que ella dijera podría ser tomado en su contra en la corte. No le dijeron que tenía derecho a un abogado durante el interrogatorio y no preguntaron si estaba dispuesta renunciar a esos derechos”, asegura el abogado en su escrito.