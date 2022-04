Dos de las reglas claras de Miss Universo para todas las concursantes y ganadoras son: no estar casadas y no embarazarse, por lo que ahora la ganadora del certamen, Miss India, Harnaaz Sandhu está en el ojo del huracán porque o ha subido mucho de peso o sospechan de embarazo, y de ser así, se le quitaría la corona y pasaría directo a Miss Paraguay, Nadia Ferreira, actual novia de Marc Anthony.

La regla del certamen es clara: la reina regente no puede quedar embarazada durante su reinado y de ser así, la corona le sería retirada de inmediato y pasaría directa a la Miss suplente, en este caso, la concursante de Paraguay, Nadia Ferreira, novia de Marc Anthony quien se mantiene regia y espectacular.

¿Le pasa como a Alicia Machado? Harnaaz Sandhu víctima de bullying por subir de peso

Para mala fortuna de la Miss Universo, en su cuenta de Instagram comenzaron los ataques por su físico y las críticas de las personas no tuvieron piedad por subir de peso: “El estilista de esta mujer debe ser despedido”, “¿Alicia Machado eres tú?”, “Positivo para 20 semanas o más”, “¿Y esa barriga?”, “¿Que le hiciste a la princesa?”.

“Perdón pero no creo que esté llevando dignamente el título como miss universo !!! Le urge un buen estilista y sobre todo un buen nutriólogo !!!”, “Jajaj tarde o temprano será de Nadia la corona..es hermosa pero lastimosamente no le ayudan..con el vestuario”, “Pónganle los lentes de contacto otra vez, esta no fue la que escogieron en la noche de coronación”, “Ella es hermosa! Simplemente creo que la organización MU debería aclarar o desmentir su embarazo… porque esa barriguita para mi, es embarazo. Hablen claramente para que la audiencia sea más empática y respetuosa”, sentenciaron más personas.