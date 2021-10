Profeco atribuye dolores de cabeza y taquicardia a la sopa Maruchan. Entre las alertas que realizó la Profeco, recientemente, está la que hizo en torno a que la sopa Maruchan puede producir dolor de cabeza, en otro estudio que realizó dijo que esa sopa no nutre, contiene exceso de sodio y tiene componentes que pueden producir taquicardia, sofocación, adormecimiento de la boca, entre otras cosas.

Sopas Maruchan: PRÁCTICO

Este fenómeno contradice lo que algunos usuarios criticaron al decir que este alimento no es consumido por los mexicanos, ya que en la plataforma de Tik Tok, las recetas de cómo consumir sopas Maruchan son de los más vistos, debido a que es barata y rápida de hacer, por el estilo de vida apresurado de muchos mexicanos.

Y aunque la sopa instantánea no es un alimento tradicional en México, sí es uno de los más famosos no solo de este país, si no de muchos otros, pero en México la gente la ha sabido combinar con una serie de salsas ácidas y hasta de botanas, lo cual la hace más exótica.