Seguro, estar en una relación tiene sus beneficios. Está el factor del amor, seguido por la compañía, el compromiso, el apoyo, el afecto, y tener un acompañante para todas las bodas/fiestas/reuniones/etcétera. Además, no tienes que lidiar con una abuela o tía fastidiosas que te estén preguntando por qué todavía estás soltera en Navidad. Así que definitivamente estar en una relación tiene sus ventajas. Pero, ¿adivina qué? ¡Estar soltera también!

Tal como el sabio filósofo y antiguo poeta chino Lao Tzu dijo: “Aquel que conoce a otros es sabio. Aquel que se conoce a sí mismo está iluminado.” Mientras que no odiamos a las personas enamoradas, es importante recordar el valor de conocerte y amarte a ti misma. Para ser verdaderamente feliz en la vida no puedes depender de la felicidad que te da la compañía de alguien más. Necesitas apreciar tu propia compañía primero. Y sí, puede ser frustrante y solitario a veces, pero también puede ser genial una vez que aprendes a apreciar tu vida de soltera. Si aún no estás convencida, aquí te dejamos 15 razones por las que ser soltera no está tan mal.