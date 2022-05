¿Cambia el número de desempleo?

Mientras tanto, el informe también señaló que en la semana que concluyó el 30 de abril había 1,34 millones de personas que recibían esa prestación, comparado con 1,38 millones en la semana anterior. El índice de desempleo se ubicó en abril en Estados Unidos, en el 3,6 % de la fuerza laboral, el más bajo en dos años, indicó la agencia Efe.

“El número de personas que no están en la fuerza laboral y que actualmente quieren un trabajo cambió poco en 5,9 millones en abril. Esta medida está por encima de su nivel de febrero de 2020 de 5,0 millones. Estas personas no se contaron como desempleadas porque no buscaban activamente para trabajar durante las 4 semanas anteriores a la encuesta o no estaban disponibles para tomar un trabajo.”, señaló BLS.