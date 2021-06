Varios miembros del consorcio hablaron con The Associated Press sobre los criterios y brindaron detalles del sistema que no han sido reportados previamente. El gobierno tiene como objetivo admitir en el país hasta 250 solicitantes de asilo por día que son referidos por los grupos y está aceptando ese sistema solo hasta el 31 de julio.

Los grupos determinarán quién es más vulnerable en México y sus criterios no se han hecho públicos. Se produce cuando un gran número de personas está cruzando la frontera sur y mientras el gobierno enfrenta una presión cada vez mayor para levantar los poderes de salud pública instituidos por el ex presidente Donald Trump y mantenidos por el presidente Joe Biden durante la pandemia de coronavirus.

El gobierno del presidente Joe Biden ha encargado discretamente a seis grupos humanitarios que recomienden a qué migrantes se les debería permitir permanecer en los EE. UU. en lugar de ser expulsados ​​rápidamente del país bajo los poderes federales relacionados con una pandemia que impiden que las personas soliciten asilo, informó The Associated Press.

El sistema comenzó en Texas y se está expandiendo a Arizona

Los grupos no han sido identificados públicamente a excepción del Comité Internacional de Rescate, una organización global de ayuda. Los otros son Save the Children, con sede en Londres; dos organizaciones con sede en EE. UU., HIAS y Kids in Need of Defense; y dos organizaciones con sede en México, Asylum Access y el Instituto de Mujeres en Migración.

La información fue proporcionada por dos personas con conocimiento directo que hablaron bajo condición de anonimato porque la información no estaba destinada a la divulgación pública. Asylum Access, que brinda servicios a las personas que buscan asilo en México, caracterizó su papel como mínimo. El esfuerzo comenzó en El Paso, Texas y se está expandiendo a Nogales, Arizona.