11 soldados del ejército de EE. UU. sufrieron lesiones tras ingerir una sustancia desconocida durante un entrenamiento

Dos de los soldados se encuentran en estado crítico

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el incidente

Once soldados sufrieron lesiones tras ingerir una sustancia desconocida durante un ejercicio de entrenamiento en el campo de Fort Bliss, Texas, dijo el ejército de Estados Unidos el jueves en la noche, informó The Associated Press.

Dos de los soldados se encuentran en estado crítico, explicó la 1ra División Blindada en un comunicado. Asimismo, indicó que todos los miembros involucrados en el incidente están bajo la observación de profesionales médicos.

El incidente está siendo investigado y hasta el momento no hay mayores detalles disponibles, agregó la nota. Los funcionarios de Fort Bliss indicaron que ofrecerán actualizaciones a medida que haya más información disponible.

Biden revoca veto de Trump a los transgénero en las Fuerzas Armadas de EEUU

El presidente, el demócrata Joe Biden, revocó el pasado lunes la prohibición impuesta por su predecesor en el cargo, el republicano Donald Trump, a los transgénero en las Fuerzas Armadas del país, informó la agencia Efe.

Biden firmó una orden ejecutiva que “establece la política de que todos los estadounidenses que estén cualificados para servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos debería poder servir”, según un comunicado de la Casa Blanca.

“El presidente Biden cree que la identidad de género no debería vetar el servicio militar, y que la fortaleza de EE.UU. se halla en su diversidad”, indicó la nota.

El texto agregó que “permitir a todos los estadounidenses cualificados servir a su país bajo un uniforme es mejor para las Fuerzas Armadas y para el país, porque una fuerza incluyente es una fuerza más efectiva”.

La medida fue publicada poco antes de que el general retirado Lloyd Austin jure hoy su cargo como secretario de Defensa del Gobierno de Biden.