Algo importante a destacar, es que la decisión del Pentágono y del Gobierno de Biden es enviar a los soldados a ese tipo de apoyo, sin embargo, se informó que no se batirán en suelo de Ucrania como tal para enfrentarse de frente a frente con las tropas de Vladimir Putin, eso no sucederá.

Ya son 7000 mil soldados de EEUU que han sido desplegados para apoyar en el conflicto bélico

Después de remarcar que los soldados de EEUU no acudirán a pelear cara a cara contra los soldados de Rusia, John Kirby sí precisó que los movimientos realizados serán temporales y naturalmente no estarán todo el tiempo en aquél conflicto bélico, que hasta el momento pareciera no alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

Hasta el momento, ya son más de 7000 mil soldados enviados a aquellas zonas aledañas a Ucrania para intentar apoyar como ‘facilitadores’, a los militares que desde hace días realizan tácticas especiales desde territorios cercanos al país de los girasoles, para poder apoyar contra Rusia.