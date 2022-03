En una reciente transmisión en vivo la joven argentina no tuvo más remedio que contarle a la titular del noticiero la triste petición que le hizo su camarógrafo guía en Ucrania, a quien supuestamente contrató a su llegada para que le contara la situación del país y la manera de vivir.

“Y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país y dejar a su familia y que venga alguien y te diga ‘por favor llévate a mi hija y hazte cargo de ella y que no le pase nada’, pues qué les vas a decir, no hay palabras”, comentó entre lágrimas la petición de su camarógrafo que tuvo que quedarse en Ucrania a pelear por su país.

En ese instante la periodista iba a salir por Polonia para resguardarse de la guerra en Ucrania y junto con ella la hija de su camarógrafo / guía pero no tenía idea de cómo reencontrarse con los padres de la pequeña: “No sabemos, eso es lo más duro, de que uno se compromete pero no sabe hasta cuándo, yo hablé con mi familia y con nuestro equipo de trabajo en Madrid, el tiempo que haga falta y lo que haga falta, nosotros somos ahora una familia numerosa…”, precisó.

Los comentarios de la gente para el conmovedor caso no se hicieron esperar: “Pobrecita que dolor es angustiante escuchar a esta persona que la hija se la lleve, dios mío ten piedad de todos nosotros. Amén bendiciones para todos”, “conmueve mucho y quien se negaría a tal pedido, terrible esta locura de la guerra”, “Tienes un gran corazón Sol gracias por proteger a esa pequeña y espero y puedas seguir dando esas grandes noticias de tu buen corazón”.

La periodista entrega a la niña para ponerla a salvo en España

Lo más reciente del caso de la hija del camarógrafo de Sol Macaluso se dio a conocer en el show ‘Hoy Día’, donde dieron a conocer que la periodista entregó a la niña a familiares para que la pusieran a salvo en España y contó lo que sucedió después de dicha petición pues ella continúa atrincherada en Ucrania para informar:

“Un gusto saludarlos, no pensé jamás que ese discurso fuera a tener tal repercusión pero me alegra porque precisamente nuestro trabajo es dar voz a quienes no las tienen así que quiero llevar tranquilidad, decir que Danna la hija de Max, nuestro guía aquí durante todas estas semanas en el país, llegará hoy a salvo a España…”, aseguró.