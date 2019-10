La NASA ha publicado una fotografía que muestra un sol de Halloween, una increíble imagen que muestra a nuestra estrella “disfrazada” de Jack-O-Lantern… ¡Y es realmente aterradora!

El Sol ya es una inmensa bola de fuego llena de misterios que reina en el Sistema Solar del que somos parte, y verlo así, con ojos fulgurantes y una sonrisa espeluznante, es algo que no podíamos dejar pasar.

El NASA’s Solar Dynamics Observatory (Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, SDO), tiene cámaras y telescopios enfocados hacia el Sol que lo monitorean en todo momento. Y quisieron compartir esta terrorífica imagen del Sol de Halloween que captaron en una fecha tan especial en sus páginas de Facebook y Twitter.

“Incluso nuestra estrella celebra esta festividad aterradora – en 2014, regiones activas del Sol crearon esta cara de calabaza de Halloween vista con luz ultravioleta por nuestro satélite del Solar Dynamics Observatory”.

Lo que sucedió con esta imagen, explicado desde un lugar científico y racional (aunque es menos divertido que simplemente ver la calabaza de Halloween) es que esta imagen tomada el 8 de octubre de 2014, muestra la diferencia en la actividad entre diferentes partes del sol.

Igual que sucedería con cualquier otro mapa de calor, los puntos que están más calientes se muestran en un color diferente que, en este caso, parecen los ojos y la sonrisa terroríficos del Sol del Halloween.

“Son marcadores de un conjunto intenso y complejo de campos magnéticos que se ciernen en la atmósfera del sol, la corona”, explica la NASA en la página donde publicó esta foto increíble.

“Esta imagen combina dos conjuntos de longitudes de onda ultravioleta extremas en 171 y 193 Ångströms, típicamente coloreadas en oro y amarillo, para crear una apariencia similar a la de Halloween”.

LOOK: NASA Sun Science posted this image of the sun which appears to be like a jack-o-lantern, in time for Halloween. This image was captured on Oct. 8, 2014, by Nasa’s Solar Dynamics Observatory. | 📷 NASA Sun Science pic.twitter.com/VeIOcxHmZL

