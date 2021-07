Software espía israelí podría haber infectado miles de iPhone en EEUU

Periodistas afectados

Los periodistas del consorcio examinaron una lista de más de 50.000 números de teléfonos móviles e identificaron a más de 1.000 personas en 50 países. Entre ellos se encuentran 189 periodistas, 85 activistas de derechos humanos y varios jefes de estado. Entre los periodistas se encontraban empleados de The Associated Press, Reuters, CNN, The Wall Street Journal, Le Monde y The Financial Times.

Amnistía pudo examinar los teléfonos inteligentes de 67 personas en la lista y encontró infecciones de Pegasus intentadas o exitosas en 37. Descubrió que el teléfono de la prometida del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, estaba infectado solo cuatro días después de su muerte el consulado saudí en Estambul en 2018.