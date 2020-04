Le preguntan a Sofía Castro que dónde quedaron sus nalgas

La hija de Angélica Rivera apareció vestida como Selena Quintanilla

Entre sus seguidores se desató la polémica por aquellos que adoraron su atuendo y aquellos que no

Le preguntan a Sofia Castro, hija de Angélica Rivera, que dónde quedaron sus nalgas en foto donde aparece vestida como Selena.

La actriz publicó en su cuenta de Instagram un imagen en la que se le ve con unos ajustados pantalones de talle alto, como los que solía llevar la reina del tex-mex.

También lucía un top brillante muy escotado y sexy, además de una llamativa gorra que hacía juego.

“Bidi bidi bam bam”, escribió Sofía Castro junto a la foto en la que rinde homenaje a Selena.

Con la publicación se abrió la polémica entre aquellos seguidores que adoraron su atuendo y aquellos que definitivamente no.

“Siempre te ves linda, pero sinceramente no te queda.”, “No mames estás bien zotaca”, “Nada que ver, no te sale. Selena no era rubia”, “No te luce”, “Neta NO TE QUEDA, SORRY”, “Ni a los talones mija le llegas te falta mucho pero mucho”, fueron algunos comentarios de los que pensaron que no era el outfit más adecuado para la actriz.

Pero una seguidora, que se hace llamar clau_destiny_, fue mucho más allá y le comentó: “Y LAS NALGAS PA’ CUANDO ? SELENA EN TIEMPOS DE HAMBRE PORQUE ELLA era chichona y nalgona y tú puro hueso mas plana que una aspirin”.

A lo que Dora González respondió entre risas: “las tiene de cebolla”.

“Te falta nalga y tetita jajajajaja”, apoyó también Elizabeth.

A pesar de los mensajes negativos, también se manifestaron aquellos admiradores a quienes les encantó su look.

“Hermosa la Sofi”, “Te vez hermosA”, “Qué bárbara, qué guapa!”, “Bella preciosa”, “bombonnnnnn”, “Que belllaaaa”, “HERMOSIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIMMNAAAAAAAAA PRINCESA”, “Woow qué hermosa muñequita que estás”, “Brutal”, “De que castillo salen princesas tan linda como tu”, “Guau !!! Que buen look!!”, dijeron.

Irving Anci Ramos la halagó comentando: “Muy bella misma Selena Quintanilla lindísima un cuerpo hermoso, preciosa y sexy”.

“Estás muy hermosa la gente que te critica es xq no se quieren ni ellas mismas o de plano no tienen nada de gracia tu estas preciosa nada que envidiarle a la gente te mando muchos saludos”, la defendió Mari Martínez.

La fotografía también inspiró a algunos seguidores a notar el parecido entre la joven actriz y su madre Angélica Rivera y así lo expresaron.

“Estas muy bonita! te pareces mucho a tu mami cuando pasaba en Destilando Amor, estas idéntica”, “Te párese a tu mami mucho en esta foto”, dijeron.

¿Le preguntarías a Sofia Castro por sus nalgas o piensas que luce genial vestida como Selena?

