Siempre se ha dicho que la mexicana volvería a las telenovelas, pero lo cierto es que los años pasan y aún no se sabe si Angélica Rivera retomará su faceta de actriz, como lo ha hecho su hija Sofía Castro, quien confesó que su mamá tuvo que batallar un poco con sus hijas, pues eran bastante traviesas.

A unos días de que llegue el 10 de Mayo, Día de la Madre, la actriz Sofía Castro confesó ciertos secretos de su mamá Angélica Rivera quien es muy apegada a sus retoños y que actualmente después de la separación con el ex presidente Enrique Peña Nieto vive una vida bastante misteriosa y alejada de los reflectores .

Y respecto a los rumores de que ‘La Gaviota’ no la ha pasado tan bien en los últimos años por la separación con sus dos parejas, Sofía Castro refirió: “Todo (le admira), la gran mujer que es, la guerrera que es, la mamá que es, la amiga que es, la hermana que es, es una extraordinaria mujer y el cómo ha sabido sobrellevar tantas cosas me hace cada día admirarla más, tengo la mejor mamá del mundo”, dijo la actriz.

En entrevista para Despierta América, Sofía Castro contó que Angélica Rivera ha procurado que sus hijas siempre se lleven bien porque al final de cuentas sólo ellas se tendrán cuando la actriz y no esté: “Yo creo que lo que más le molesta es que nos peleáramos entre hermanas, siempre nos ha dicho que lo único que tenemos y lo único que ella nos va a dejar, somos nosotras tres…”, contó.

Sus hijas hicieron llorar a Angélica Rivera, cuenta Sofía Castro

Sofía Castro contó algo que pocos saben de Angélica Rivera y es que según dijo, es una mujer bastante sensible y todos los Días de la Madre, sus hijas la hacían llorar: “Mis hermanas y yo luego nos ponemos muy creativas, de verdad no tanto de lo material sino le hacemos desayuno o así, yo creo que ha de extrañar mucho los festivales del Día de las Madres, porque ella lloraba…”, narró.

“Iba a todos y le cantábamos, yo me acuerdo que el festival del Día de las Madres de sexto de prepa lloro y lloró y me dijo ‘ya es la última vez que me cantas en un festival’, yo creo que eso es lo que más extraña mi mamá”, dijo Sofía Castro quien también dio detalles de cómo ‘La Gaviota’ vivió sus embarazos.