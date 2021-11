Aragón envió un contundente mensaje a sus seguidores invitándolos a no descuidar su salud. “”¡Amigos! No por el hecho de no ser COVID significa que debemos confiarnos y descuidarnos…”, comentó quien fuera la flamante segunda finalista de Miss Universo en 2019.

En efecto, la publicación demuestra que los signos de que algo andaba mal con su salud estaban ahí y dado que había descartado un posible contagio por COVID, olvidó que podía ser algo más. Sin embargo, un seguidor de @chicapicosaa dudó y comentó: “Es covid y no admiten no entiendo porque”.

Sofía Aragón no es la única delante de las pantallas que se ha llevado tremendo susto en lo que a su salud se refiere. La también ex reina de belleza y presentadora, Alejandra Espinoza, llegó a preocupar a más de uno luego de que fuera internada en un hospital y le dieran un mal diagnóstico, lo que le generó mucho estrés y ansiedad .

A la mexicana le diagnosticaron ‘parálisis facial parcial’

La mexicana sufrió un padecimiento parecido al que tuvo su esposo Aníbal Marrero hace diez años, una parálisis facial parcial y por eso acudió a una especie de terapia ‘alternativa’: “Acabo de terminar el día de hoy mi segunda terapia de medicina cuántica y lo que les puedo decir es que me he sentido súper bien, me he sentido mucho mejor…”, manifestó.

“Vine como recomendación de mi esposo, él hace diez años tuvo una parálisis facial y él dentro de los tratamientos que se estuvo haciendo fue este tipo de terapia y pese a lo que a mi me sucedió no fue una parálisis facial total, sino parcial, es lo que tengo ahora mismo, no se me nota demasiado pero yo sí me lo veo…”, contó nerviosa Alejandra Espinoza.