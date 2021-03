Beneficiarios de la seguridad social podrían recibir pronto el cheque de 1,400 dólares a medida que los datos se entregan al IRS

El IRS indicó que enviaría los cheques lo más rápido posible

La agencia tributaria tiene hasta el 31 de diciembre para enviar los pagos

Social Security cheques. La Administración del Seguro Social anunció el jueves que había enviado al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) información sobre los beneficiarios federales de la seguridad social (SSA en inglés). Dicha acción debería agilizar la entrega del tercer cheque de estímulo a este grupo de beneficiarios que han visto un retraso en la recepción de su pago.

Hasta el miércoles de esta semana, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había enviado más de 127 millones de pagos de impacto económico a través de depósitos directos, por un total de 325 mil millones de dólares, en dos lotes separados. Los cheques de estímulo de hasta 1,400 dólares forman parte del plan de 1.9 billones de dólares del presidente Biden.

Beneficiarios de Social Security recibirían cheques más rápido

Muchos beneficiarios de la seguridad social no han recibido el dinero correspondiente al último cheque. Este grupo de personas que son las que reciben algún tipo de beneficios federales pero que no declararon impuestos en 2019 o 2020, y no utilizaron la herramienta para no declarantes en la página del IRS, informó KTLA.

Previamente, el comité de Medios y Arbitrios de la Cámara envió una carta al IRS y a la Administración del Seguro Social diciendo “está alarmado” luego de que el IRS dijera que no podía “proporcionar un cronograma esperado para los pagos” y exigió que se emitieran los pagos de estímulo cuanto antes.