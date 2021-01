Kamala Harris está dando de qué hablar por un video que compartió su sobrina en TikTok

En las imágenes, la sobrina de la próxima vicepresidenta de EEUU se ríe del juicio político a Trump

Los comentarios de las personas por el video no se hicieron esperar

La próxima vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, se encuentra en el ojo del huracán no sólo por su portada en la revista Vogue en la que aparece en tenis, sino también por un video que compartió su sobrina en TikTok burlándose de juicio político contra Trump.

A raíz del ataque al Capitolio hace unos días, incitado presuntamente por Donald Trump, al presidente de EEUU le harán un impeachment, juicio político por la violencia desatada en la que la responsabilidad recaería en la serie de mensajes que dio el mandatario en medios de comunicación y redes sociales.

Ante dicha situación diversas reacciones de figuras políticas, incluyendo varios republicanos, que respaldaban a Trump, han mostrado su apoyo al juicio político y a una posible destitución de Trump pese a quedar sólo 6 días de su mandato, sin embargo, podrían quitarle el fuero y así impedir que desempeñe otro cargo en el gobierno.

Ahora, a unos días de que Biden tome posesión como presidente y Kamala Harris como vicepresidenta, la demócrata está en boca de todos por un video de TikTok que grabó su sobrina.

En las imágenes de la cuenta Meena en TikTok que corresponde a Meena Harris, sobrina de Kamala Harris, quien se define como CEO y autora de best-sellers y que cuenta con 1.7 millones de seguidores, se puede ver a la política sentada en un sillón y sin zapatos.

Con traje sastre en rosa palo, con calcetines blancos y color menta, aparece Kamala Harris muy concentrada mientras su sobrina le dice:

“Tía, tía, te tengo un regalo… IMPEACH-MINTS”, dándole unas mentas de dulce, lo que provoca la risa de Kamala Harris en este juego de palabras por el impeachment, juicio político que se le estará haciendo a Trump.

Ante las burlas del video publicado en la cuenta de Instagram de ‘Escándalo’, la gente opinó: “Vieja ridícula investíguenla a esa mujer y encontraran cosas no muy buenas”, “Ignorancia a todo lo que da!!!! Todo da vuelta y todo se paga en esta vida. Después no se quejen por lo que votaron”, “A mi si me dio risa love her”, “Esta ignorante deberían ser mas profesional…porque un día estamos arriba y nunca sabemos cuando estamos abajo”, “Actúan igual que Trump”.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA SOBRINA DE KAMALA HARRIS GRABÁNDOLA EN TIKTOK