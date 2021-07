Su madre estaba entre los sobrevivientes que fueron rescatados de los escombros y aún está hospitalizada con heridas graves, dijo Morgan a The Associated Press. El padre de Deven González, el abogado Edgar González, se encuentra entre los más de 110 que siguen desaparecidos.

Desde su cama de hospital donde se sometió a múltiples cirugías por una fractura de fémur, se disculpó profusamente con su entrenador por perderse la última práctica. “Dije: ‘Centrémonos en ti ahora mismo y no en el voleibol’”, dijo la entrenadora del club Amy Morgan, quien describió a González como extremadamente decidida, apasionada e implacable en la consecución de sus objetivos.

Deven González todavía no ha podido ver a su madre porque están en partes separadas del hospital, pero conversó brevemente por video con ella hace unos días en el cumpleaños de su madre cuando le quitaron el tubo de intubación a Ángela González, dijo Morgan.

La hija mayor de la familia, Taylor, que no estaba en el edificio en el momento del colapso, ha sido una fuente de fortaleza para su madre y su hermana, según Morgan y Joslyn Varona, una amiga de la familia que ha

“No sé si ella ha aceptado completamente todo. Lo ha hecho y no lo ha hecho”, dijo Morgan, quien agregó que González desconocía el alcance de la tragedia y la atención mundial que ha recibido. Archivado como: sobreviviente derrumbe edificio.

El 24 de junio se había derrumbado todo el ala noreste por causas no determinadas aún y lo que quedó en pie era una estructura inestable que podía desplomarse sobre los rescatistas. La tormenta tropical Elsa, que dejó atrás Cuba este lunes y estaba cerca de los Cayos de Florida antes de adentrarse en el Golfo de México y moverse cerca de la costa oeste floridana hacia el norte, obligó a adelantar la demolición.

Se esperan precipitaciones de 5 a 10 pulgadas con cantidades máximas aisladas de 15 pulgadas el martes en partes de Cuba, lo que resultará en importantes inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. No hubo informes tempranos de daños graves cuando Elsa pasó sobre Cuba.

180,000 personas fueron evacuadas

“El viento sopla fuerte y llueve mucho. Un poco de agua está entrando por debajo de la puerta de mi casa. En el patio el nivel es alto, pero no entraba a la casa”, dijo a The Associated Press por teléfono Lázaro Ramón Sosa, un artesano y fotógrafo que vive en la localidad de Cienega de Zapata. Sosa dijo que vio algunos árboles de aguacate caer cerca.

Elsa había pasado el domingo y gran parte del lunes barriendo paralelamente a la costa sur de Cuba antes de dirigirse a tierra, lo que evitó que la mayor parte de la isla sufriera efectos significativos. Como medida de precaución, las autoridades cubanas habían evacuado a 180.000 personas ante la posibilidad de fuertes inundaciones por una tormenta que ya azotaba varias islas del Caribe, matando al menos a tres personas.